◆米大リーグドジャース―タイガース（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２７日（日本時間２８日）、ドジャースタジアムのブルペンで２８球の投球練習を実施した。本拠地開幕戦が行われるドジャースタジアムの試合開始５時間ほど前に姿を現すと、さっぱりとした新しい髪形も披露した。ブルペンでは、変化球もまじえながら軽めの投球で計２８球。ブルペンで