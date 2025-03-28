韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「냉삼（ネンサム）」の意味知ってる？「냉삼（ネンサム）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、定番韓国料理のある状態を表した言葉です。「냉삼（ネンサム）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？