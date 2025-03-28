自爆攻撃を仕掛ける自律型の無人水上艇（USV）が強力な兵器となりうることが、黒海（ウクライナとロシア）と紅海（イエメンとイスラエル）の実戦で証明された。米海軍はここから何を学ぶのか？ 問われる未来の戦争のかたち。