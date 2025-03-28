実名での告発「海外移植で臓器売買か都内NPO仲介困窮ドナーに200万円」「親族間装い旅券偽造臓器売買疑惑ウクライナ人ドナーに日本語」後に新聞協会賞を受賞する読売新聞の「『海外臓器売買・あっせん』を巡る一連のスクープ」報道は、2022年8月7日から始まった。報道は継続的に行われ、「生体移植」「ドナー脳死証明『偽造』」といった派手な見出しが躍る。そして、2023年2月7日、ついにNPO「難病患者支援の会」の実質