世界をリードする凄いモビリティデザイナー誕生につなげる公益財団法人自動車技術会のデザイン部門委員会が企画する『第13回モビリティデザインコンテスト（旧カーデザインに挑戦）』の表彰式が3月24日に開催され、安城市立安城北中学校3年生の星野眞伍さんがデザインした『SKYSHARK-自然を汚さない乗り物-』がモビリティデザイン大賞を受賞した。【画像】将来の愛車をデザインしてくれる方々かも。画像はこちら全18枚自動車技術