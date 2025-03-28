長野県の地勢を紹介したイラストがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】長野もいろいろあるようです「都会民から見たら長野県は山が近いし全部田舎と思われがちだけど長野の中でも田舎はある。」と自作のイラストを紹介したのはブロガーのじょあさん（@KSG2999）。関東平野から比較して標高が高くなるごとに・関東の山間部（人が住める田舎）・山（ほぼ住めない）・長野県の人が住んでいるところ・山（ほぼ住めない）・長野の