紀藤正樹弁護士が28日までにX（旧ツイッター）を更新。フジテレビとフジ・メディア・ホールディングス（FMH）が27日の取締役会で、日枝久取締役相談役（87）の退任を決定した件について、私見をつづった。紀藤氏は、日枝氏の退任を報じる一部メディアの記事を添付。「ついに日枝久氏が退任。取締役には社会問題との接点が多い報道畑も（政治畑だけでなく社会畑も）入れていかないと社会のコンプライアンスの深化に即応できないと思