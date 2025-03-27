Image: ESA/Gaia/DPAC, Stefan Payne-Wardenaar マックス・プランク天文学研究所の天文学者たちは、天の川銀河系内の宇宙塵の詳細な3Dマップを作成しました。 1億3000万の星を調査この3Dマップは、欧州宇宙機関（ESA）のガイア計画から得た1億3000万のスペクトルを利用して、塵が最も宇宙の視界を濁らせている場所を示し、“減光”が粒子状物質による影響をあまり受けない領域を図表化したも