元NGT48の俳優本間日陽（25）と長岡市出身の男性アコースティックデュオ「ひなた」のたかのり（45）、ぴろん（44）がパーソナリティーを務めるBSN放送のラジオ番組「ひなたまつり」（毎週土曜日午後6時〜午後6時30分）が、4月5日の放送から開始5年目に入る。音楽とトーク、地元の名産品紹介、ゲストを招いての企画など、盛りだくさんの内容を届けてきた3人が、ここまでの歩みと今後について語った。【取材・構成斎藤慎一郎】