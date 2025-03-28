●誕生日サプライズで「撮影よりも忍者に」 特撮アクション時代劇『SHOGUN’S NINJA-将軍乃忍者-』(日本国内＝時代劇専門チャンネルNET、日本国外＝SAMURAI VS NINJAで配信中)のプレミア上映＆トークイベントが27日、都内で行われ、W主演の山田姫奈と宮原華音をはじめ、桃月なしこ、谷口布実、寺坂頼我、高木勝也が登壇した。(左から)高木勝也、谷口布実、宮原華音、山田姫奈、桃月なしこ、寺坂頼我○人生で一番緊張したライダーキ