バッテリィズ お笑いコンビのバッテリィズ（エース・寺家）が、「スカパー! プロ野球アンバサダー」に決定した。プロ野球を盛り上げていくために“12球団”にちなんで『スカパー! プロ野球アンバサダー バッテリィズ12の公約』を決めた。【動画】バッテリィズ、アンバサダー就任決定動画＆新CM＆撮影の裏側セ・パ 12 球団公式戦を全試合生中継でお届けするスカパー! は、2025年シーズンを通じて「プロ野球見るなら