30日に放送されるABCテレビ・テレビ朝日系「ポツンと一軒家 春の3時間スペシャル」（後6・04）では、番組初となる神奈川県のポツンと一軒家が登場する。人口920万人、1平方キロメートル当たりの人口密度は3812人（2月1日時点）という首都圏での“ポツン”ぶりにゲストからも驚きの声が漏れた。 【写真】この標高で家あるの？思わず声が出るほどの絶景 山の頂上付近にある広大な牧場。そこには30代の若い夫婦が、乳牛を