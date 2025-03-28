約5年ぶり7枚目のアルバム『メイヘム』をリリースしたばかりのレディー・ガガが、サーフ＆ライフスタイルブランド「ロスト・インターナショナル」から、ロゴのデザイン盗用で訴えられた。ガガの弁護士は、「便乗」だとブランド側を非難している。【写真】ガガの「メイヘム」のロゴとロスト・インターナショナルのロゴPeopleによると、ロスト・インターナショナルは現地時間3月25日、新アルバム『メイヘム』のプロモーションに