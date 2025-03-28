ツアー催行会社がエジプトで運航している潜水艇の資料画像/Sindbad Submarines（ＣＮＮ）在エジプトのロシア大使館とエジプトの国営メディアによると、同国東部の紅海に面したリゾート地フルガダ沖で２７日、観光用の潜水艇が沈没し、ロシア人観光客６人が死亡した。地元の紅海県の公式ＳＮＳが死亡を確認した。アムル・ハナフィ知事によると、沈没時の乗客は４５人。ロシア、インド、ノルウェー、スウェーデンからの観光客が含ま