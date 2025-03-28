日産の今後日産は、今後の新型車とマイナーチェンジ車、そして2025年度から2026年度にかけて投入予定の新技術を公開した。【画像】日産とインフィニティの最新モデルをみる全114枚日産は革新的な機能を搭載したこれらの新商品を通じて、業績の向上、顧客ロイヤリティの向上、新規のお客さまの獲得、収益性の向上と持続可能な成長を目指すと述べている。日産とインフィニティの計画を発表。今後の商品ラインアップにおいては、パ