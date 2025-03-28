歌舞伎俳優の市川染五郎さん（20）が、27日の誕生日に1枚の写真を公開。二十歳を迎えての意気込みを明かしました。公開されたのは、肩からタスキをかけ三角帽子をかぶり、両手でピースサインをした染五郎さんの写真。取材の合間、スタッフからサプライズで誕生日を祝福された時の1枚です。染五郎さんは、「二十歳になって、一発目の舞台が『木挽町のあだ討ち』です。自分の成長、進化をお見せできるようにがんばりたいと思いますの