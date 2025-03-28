ABCテレビは30日深夜0時10分より、お笑い養成所NSCを優秀な成績で卒業した者たちのその後を追うスペシャル番組『吾輩は芸人である。』を放送する。コンビ解散・継続中のエリート芸人が勢ぞろいする。【番組カット】知ってる人は知っている…2020年に解散したコンビも登場若手ディレクターによるショートバラエティー番組が1時間の特番枠をかけて激突した「ちょいバラトーナメント」。視聴者投票による熾烈なバトルを勝ち抜き、