鹿児島県交通取締り情報2025年3月28日（金） 【国道３号】ー 【国道１０号】ー 【鹿児島市内】速度違反・通行禁止・一時不停止 【南薩方面】速度違反・信号無視・携帯電話・一時不停止 【北薩方面】 飲酒運転・暴走運転 【姶良方面】 ー 【大隅方面】 飲酒運転・暴走運転・整備不良 【種子・屋久方面】ー 【奄美方面】 速度違反・歩行者妨害・携帯電話・シートベルト ＊この計画は、県下