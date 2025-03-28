日々無数の新しい土産物が登場し続けている京都で、もっとも有名な銘菓といえばなんといっても「八ッ橋」だろう。【写真を見る】超人気の「京都土産」京都駅でもデパートでも大行列しないと買えないしかし明治以来、京都土産トップの座を誇ってきた「八ッ橋」を近年、猛追し、逆転する勢いの菓子がある。もっちりした生地で粒あんを包んだ半生菓子「阿闍梨餅（あじゃりもち）」だ。このトップ争いの陰にはテクノロジーの進