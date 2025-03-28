【ボストン（米）＝岡田浩幸】フィギュアスケートの世界選手権は２７日、米国のボストンで男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ）が今季の自己ベストを更新する１０７・０９点で２位につけた。イリア・マリニン（米）が自己ベストで今季世界最高得点の１１０・４１点で首位に立った。佐藤駿（エームサービス）が９１・２６点で５位、壺井達也（シスメックス）は２４位だった。男子フリーは２９