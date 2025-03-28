フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）は２７日、長年経営を牽引（けんいん）してきた日枝久氏の退任や、フジテレビの新体制に向けた方針を打ち出したが、差し止めが相次ぐＣＭの回復の見込みは厳しい。広告主から「第三者委員会の報告を見る必要がある」といった慎重な意見が相次いだ。この日の取締役会後にフジテレビの清水賢治社長らが報道陣の取材に応じた。その際、ＣＭを出すなど取引がある企業・団体が３月２５日時