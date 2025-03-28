■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2334) イオレ 東証グロース (5016) ＪＸ金属 東証プライム (7261) マツダ 東証プライム (4068) ベイシス 東証グロース (7581) サイゼリヤ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (215A) タイミー 東証グロース (4751) サイバー 東証