「カンペール（CAMPER）」 が、2025年春夏シーズンに50周年を迎えたことを記念してMIYASHITA PARK 3階に位置するアートギャラリー「SAI」と原宿にある「StandBy」の2ヶ所でイベントを開催する。期間は4月4日から9日まで。 【画像をもっと見る】 「SAI」では、アニバーサリーキャンペーンのメインイベント「HISTORY EXHIBITION」を日本で初開催。ブランドの軌跡をたどるムービーや日本初公開を含む貴重なアーカイヴコレクション