◇フィギュアスケート世界選手権第2日（2025年3月27日米マサチューセッツ州ボストン・TDガーデン）男子SPが行われ、北京五輪銅メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は今季自己ベストとなる107・09点をマークし、2位発進した。冒頭の4回転―3回転の連続トーループから全てのジャンプを成功。ノーミスで滑り終え、演技後は歓喜した。今季世界最高得点となる110・41点で首位に立ったイリア・マリニン（米国）と