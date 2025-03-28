米大リーグのパドレスは27日、ダルビッシュ有投手を右肘炎症のため15日間の負傷者リスト（IL）入れたと発表した。レッドソックスは、昨年10月に右肩手術を受けた吉田正尚外野手を10日間のILに入れた。ともに24日にさかのぼって適用される。キャンプ中に炎症が発覚したダルビッシュについて、サンディエゴで取材に応じたパドレスのプレラー・ゼネラルマネジャー（GM）は26日にキャッチボールを再開したと説明。「感触は非常に良