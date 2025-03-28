楽天のドラフト１位・宗山塁内野手（２２）＝明大＝は同日のオリックス戦（京セラＤ）で「２番・遊撃」でのデビューが有力。パ・リーグ新人王候補が開幕戦のグラウンドに立つ。自然と表情が引き締まった。宗山は少し背筋を伸ばして口を開いた。初めて迎えるプロでの開幕を控え「緊張感もありながら、ワクワクした気持ちも半々くらいある。いい状態かなと思います」と初々しく意気込みを語った。三木監督はスタメンについては