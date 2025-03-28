フジテレビと親会社は一連の問題を巡り、経営体制の全面的な刷新を発表しました。取締役の過半数を社外から登用し、若返りも図りました。フジ・メディアHD金光修社長「（取締役の）人数が多すぎるんじゃないか、平均年齢が高いんではないかと。そのなかで日枝氏は新しい指名の中に入らないという選択をしたということ」社長や会長を歴任した日枝久氏は、27日付けでフジテレビの取締役相談役を退任しました。親会社のフジ・