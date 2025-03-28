Howard Schneider[レキシントン （米バージニア州）２７日 ロイター] - 米リッチモンド地区連銀のバーキン総裁は２７日、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の現在の金融政策は「適度に引き締め的」とし、トランプ政権の急速な政策の変化で不確実性が大きく高まっている環境に適しているとの考えを示した。トランプ大統領は２６日、輸入自動車に２５％の追加関税を課すと発表。バーキン氏はワシントン・アンド・リー大学で行った講演で