パラグアイ国立感染症撲滅サービス局の研究室。職員のルイス・フェルナンド・フェレイラさんが、白い錠剤を溶かした水に蚊の幼虫のボウフラを入れていく。30分ほどで効果が表れるはずだったが、1時間がたってもカップの中では数十匹のボウフラが泳ぎ回っていた。フェレイラさんから「残念ですが、何か問題があるようです。原因を確認してください」と言われ、下川智子さん（48）は「製造過程や輸送環境に問題があるのかもしれ