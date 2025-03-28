福岡県立行橋高（行橋市）と西日本工業大（苅田町）は、ITや人工知能（AI）などのデジタル技術を活用した「スマート農業」を探る実践型の授業を同高で行う連携協定を結んだ。同大の鶴田隆治学長は「工業を学ぶ学生と農業を学ぶ高校生が一緒に考えることは、京築地域の農業の先端化、省力化につながる」と述べた。同高は農業技術科の新3年生を中心に受講者8人程度を募る。大学側からは教員や大学生、大学院生が参加。同大工学部