福岡県筑豊地方を拠点に活動する画家の作品を集めた「第31回筑豊洋画作家展」が、田川市美術館（同市新町）で開かれている。30日まで。入場無料。主催する筑豊洋画作家協会の14人による36点を展示。大薮峠（添田町）や後藤寺バスターミナル（田川市）を題材にした具象画や紙粘土を皿状にしてあしらった抽象画のほか、赤村の小川かおりさん（63）は砂や土を使って表現した「残存」シリーズ4作品を出品した。直方市を中心に活動