福岡県中間市の中心部に位置し旧市立病院など公共施設が集中する「コミュニティ広場」について、福田健次市長は27日、施設の再編に向けた基本理念などを議論するよう有識者でつくる検討委員会に諮問した。検討委は市内4中学校を再編して新設する2校の整備方針と合わせて審議し、来年3月末までに答申する。市が「今後のまちづくりの中核を担う重要な土地」と位置づける広場の活用や学校再編は今年6月予定の市長、市議ダブル選挙