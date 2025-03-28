【モデルプレス＝2025/03/28】女優の芳根京子が主演を務め、俳優の本田響矢が出演するフジテレビ系木曜劇場「波うららかに、めおと日和」（4月24日スタート／毎週木曜よる10時〜 ※初回は15分拡大）より、追加キャストが解禁。あわせて、ポスタービジュアル・メイキング映像が公開された。【写真】山本舞香、美背中ざっくりドレス姿◆山本舞香・小関裕太「波うららかに、めおと日和」出演決定今回、個性あふれるキャラクター陣が発