今年の第１０１回箱根駅伝（１月２、３日）１区（２１・３キロ）で積極的に飛び出し、歴代４位の１時間１分７秒で区間賞を獲得した中大の吉居駿恭（しゅんすけ、３年）が２０２５年度シーズンの新主将に就任。往路２位、総合５位だった箱根を経て新シーズンは「箱根駅伝総合優勝」を目標に再スタートする決意を明かした。１９９６年以来３０年ぶり歴代最多１５度目の箱根路制覇へ、新主将が中大飛躍のキーマンになる。＊＊