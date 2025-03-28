©️ABCテレビ 海が荒れまくる2月に、とある番組スタッフが青森の大間漁港を出発し、船のヒッチハイクだけで、約900キロ先の東京湾を目指すことに！現場の漁師たちが呆れ、スタジオで様子を見守る俳優・小泉孝太郎、お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二、タレント・王林がツッコミまくった、前代未聞のロケの結末とは……!? 【動画】最寄駅から徒歩7時間の港町でドロドロ恋愛!?青森小2女子に番組スタッフがタジタ