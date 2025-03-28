韓国史上“最悪レベル”の山火事が発生から7日目を迎えたが鎮火のめどは立っていない。国内各地で同時多発的に発生し、その数は74箇所にもなる。これまでに死者27人、重軽傷者32名となり、今も被害が拡大している。韓国山火事7日目…強風や乾燥の影響で鎮火のめど立たず韓国・慶尚北道の山を上空から撮影した映像。山が真っ赤な炎に包まれているのが分かる。韓国の山火事は発生から7日目を迎えたが、勢いを増し、収束のめどが立っ