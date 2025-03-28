「何事ものんびり構えるタイプ」の人は、人から心配されることが苦手なので、基本的にはそっと見守る姿勢が必要です（写真：kapinon／PIXTA）星稜高校野球部を甲子園決勝へ導く、女子スピードスケート郄木菜那選手が平昌五輪で2つの金メダル獲得、サポート企業が技能オリンピックで世界一になるなど、メンタルコーチとしてビジネス・スポーツの両分野で実績を残してきた飯山晄朗（いいやま・じろう）氏。飯山氏は、「脳科学