パーミル会15周年記念のキーホルダー（画像：南海電気鉄道）小田急箱根（箱根登山電車）、富士山麓電気鉄道（旧富士急行）、大井川鐵道（大鉄）、アルピコ交通（旧松本電気鉄道）、叡山電鉄、南海電気鉄道、神戸電鉄……。エリアも性格も異なる全国の鉄道７社に共通するキーワードが「急こう配」だ。鉄道７社がメンバーの親睦団体、それが「全国登山鉄道‰（パーミル）会」。2009年９月の発足から2024年秋に発足15周年を迎えたパー