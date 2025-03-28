最近、警察官をかたる詐欺電話が増えている……と聞くと、「そんなの、昔からオレオレ詐欺の定番でしょう」と思う方も多いだろう。ところが近頃問題になっているのは、本物の警察署や警視庁の電話番号からかかってくるニセ電話なのだ。どんな手口なのかを紹介する。（ITライター大和 哲）「本物の警察署」の電話番号から、詐欺電話がかかってくる3月14日、警視庁から次のような警告が出された。警察官をかたる詐欺着信画面