ベルキンは、Amazon.co.jpで3月28日〜4月1日23時59分で実施している「Amazon スマイルSALE」で全130製品をセール価格で販売する。●ディズニーコラボ製品やワイヤレス充電器などをラインアップAmazon スマイルSALEで販売されるのは、ディズニーコラボ製品、ワイヤレス充電器、USB-Cハブといった製品などとなる。