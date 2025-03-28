「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２７日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉フラワーＣで重賞初制覇を飾ったレーゼドラマ（牝、辻野）はオークス（５月２５日・東京、芝２４００メートル）を目指す。所属する社台サラブレッドクラブがホームページで発表。スプリングＳ８着のジェットマグナム（牡、安達）はニュージーランドＴ（４月１２日・中山、