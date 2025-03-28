「有力馬次走報」（２７日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆香港Ｃ３着のタスティエーラ（牡５歳、美浦・堀）は、レーンとのコンビでクイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２７日・香港シャティン、芝２０００メートル）に向かう方針。所属するキャロットクラブがホームページで発表した。◆日経賞に登録していたボッケリーニ