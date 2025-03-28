◇フィギュアスケート世界選手権第2日（2025年3月27日米マサチューセッツ州ボストン・TDガーデン）男子SPが行われ、連覇を狙うイリア・マリニン（米国）が今季世界最高得点で自己ベストとなる110・41点で首位発進した。冒頭で4回転フリップを成功。続くトリプルアクセル、後半の4回転ルッツ―3回転トーループの連続ジャンプも決めた。最後までミスなくフィニッシュし、両手でガッツポーズをして歓喜した。地元の観衆から