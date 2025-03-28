女性ベーシストの清（きよし）が27日までに、インスタグラムを更新。22日放送のテレビ朝日系バラエティー特番「芸能人格付けチェックBASIC春の3時間スペシャル」に出演したことを報告した。清は「『格付けチェック』に出演しました!とても有名なバラエティ番組です。本当にこんな日が来るなんて信じられない…見てくれたみんな、ありがとう!」と番組出演を報告し、ゴールデンボンバー鬼龍院翔（40）、五十嵐公太、古川昌義、