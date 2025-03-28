セクシー女優で小説家でもある紗倉まな（32）が28日までにインスタグラムを更新。10キロ減量を報告した。「（去年から地味にマイナス10キロ）是非新作見てね」とつづった上で、メイド服姿の写真をアップ。胸元を両手で押さえた“手ブラ”で状態で、引き締まったくびれを披露した。紗倉の投稿に対し「最高かよ」「鼻血ブーです」「スタイル抜群だしメイド姿がとてもよく似合っててめちゃくちゃ」などと書き込まれていた。