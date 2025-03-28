?メソッド?への期待は高まるばかりだ。陸上の世界選手権（９月、東京）マラソン男女代表選手の記者会見が２７日に都内で行われ、吉田祐也（２７＝ＧＭＯインターネットグループ）は「僕自身ができることを最大限準備し続けて、その結果が上位入賞という形になれば」と意気込みを語った。青学大ＯＢが同種目で世界選手権切符を獲得したのは今回が初めてだが、近年は青学大勢がマラソンで躍動。２月下旬の大阪マラソンでは黒田朝日