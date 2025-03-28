エッフェル騒動、赤ベンツ不倫の果てに――。東京地裁（石川貴司裁判長）は２７日、詐欺の罪に問われた広瀬めぐみ元参院議員に懲役２年６月、執行猶予５年（求刑２年６月）の判決を言い渡した。広瀬被告は２０２２年１２月から約１年間、勤務実態のない人物を公設秘書に届け出て、秘書給与など約３５０万円をだまし取った疑いで、昨年在宅起訴された。同被告は３年前の参院選岩手選挙区に自民党から立候補し、初当選。一昨年
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 中孝介容疑者を逮捕 わいせつか
- 2. 「夜ふかし」あってはならぬ行為
- 3. 山里亮太 別府温泉でマナー違反
- 4. 家族3人 外食での会計額にあ然
- 5. 古市憲寿氏 発言に谷原章介抗議
- 6. 大学生も間違える 40-16÷4÷2
- 7. 韓国で日本の桜を植え替える動き
- 8. 藤井貴彦 zeroで文春砲を生謝罪
- 9. テレ東ドラマ 開始前から大炎上
- 10. 水卜アナがZIP!で突如発表に落胆
- 1. 中孝介容疑者を逮捕 わいせつか
- 2. 家族3人 外食での会計額にあ然
- 3. 大学生も間違える 40-16÷4÷2
- 4. 斎藤知事の回答に記者大荒れ
- 5. 新社会人 女性スーツに「異変」
- 6. 京大で学位拒否? 投稿がXで拡散
- 7. ストリートピアノ休止から一転
- 8. 日枝氏が退任 スポンサーの反応
- 9. キャベツ食う鳥 被害額約300万円
- 10. 道路陥没 5月には運転席に到達か
- 1. 性交渉中に死亡する高齢者 指摘
- 2. 小川彩佳 番組で斎藤知事を批判
- 3. 11人前を誤発注…48歳のタイミー
- 4. すき家混入 声明にクルー違和感
- 5. 信子さま 晩餐会で娘と会話なし?
- 6. うつ病進行の恐れ? 絶対NGな行為
- 7. フジ イベ中止で都に1億超返還へ
- 8. 石破首相「物価高対策」発言陳謝
- 9. 秋田書店「旧社屋」の火災に言及
- 10. フジ日枝氏辞任は「ご本人から」
- 1. 韓国で日本の桜を植え替える動き
- 2. 「国の恥」と韓国人観光客に批判
- 3. 中国人 なぜ日本の運転免許取得?
- 4. 韓の失格プロ野球選手 独立LもNG
- 5. 中国ECの子ども用品に有害物質
- 6. 駐在員の妻が不倫にハマるワケ
- 7. チャットGPT新機能 米で問題指摘
- 8. 中国一の富豪になった男の正体
- 9. 女児が人前で堂々と鼻をほじる国
- 10. NewJeansが嫌韓発言か 真の危機
- 1. ブルーレイディスク 終焉へ?
- 2. No.1秀才の20年後に同級生沈黙
- 3. 変動型住宅ローン お得時代終了?
- 4. 元部長 退職3年で資金枯渇の危機
- 5. 愛子天皇しかない 研究家語る訳
- 6. 引っ越し代 1円でも安くする一言
- 7. チューナーレス NHK受信料払う?
- 8. 大卒って意味ある?変わる就活
- 9. 救急車呼んだら「7700円」負担に
- 10. 1200万35歳男性休職→離職のわけ
- 1. 数千年使える? Liber電池を発表
- 2. 3COINS 骨伝導イヤホン2機種発売
- 3. Amazonセール目前 注目商品は?
- 4. Amazonセールで飲料が最大59%OFF
- 5. Amazonでチャンピオンが45%OFFに
- 6. Google 旅行に役立つAI機能導入
- 7. 「ちいかわぽけっと」配信開始
- 8. キャッシュレスでご祝儀 6割に
- 9. Androidの絵文字 煽ってる風?
- 10. 自動運転 事故率の検証結果公表
- 11. EURO 今後は海賊版需要が減少か
- 12. Google Chromeに重大な脆弱性
- 13. 女性器に挿入するスマホ連携 骨盤底筋トレーナーkGoal出荷開始。空気で太さ調節、アプリで確認
- 14. ソフトバンク、フォルダブルスマホ「motorola razr 40s」にAndroid 15へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供開始
- 15. 最新AirPodsをもっと快適な聞こえ方に。“適応型オーディオの微調整”を試してみて欲しい
- 16. 三陽商会 、30代働く女性向けのEC専用ブランド「ビアンカ」をスタート
- 17. いよいよAppleのイベント「Special Event September 2015」が開催！ライブ中継も実施中ーースマホ「iPhone 6s」と「iPhone 6s Plus」、12.9インチタブレット「iPad Pro」や新しい「Apple TV」などが発表
- 18. Amazon 各カテ別で1番売れたモノ
- 19. KDDI、最新ゲーミングスマホ「ROG Phone 9」および「ROG Phone 9 Pro」の相互接続性試験（IOT）を完了！公式にau回線での利用が保証
- 20. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 1. エムバペら4人 わいせつ行為か
- 2. 女子ゴルフ界で新たな不倫騒動か
- 3. 大谷が衝撃一発 米開幕戦で歓声
- 4. イチロー氏の若さ 米ファン驚き
- 5. 日本の評価 WC後半まで勝ち進む
- 6. イチロー氏が135キロ ネット衝撃
- 7. 大谷らのホワイトハウス訪問懸念
- 8. 大谷 真美子さんと過去「失恋」?
- 9. サウジ移籍? プレミアスター6人
- 10. 大谷翔平 シーズン108本ペース
- 1. 「夜ふかし」あってはならぬ行為
- 2. 山里亮太 別府温泉でマナー違反
- 3. 古市憲寿氏 発言に谷原章介抗議
- 4. 藤井貴彦 zeroで文春砲を生謝罪
- 5. テレ東ドラマ 開始前から大炎上
- 6. 鶴瓶 スシローCMの更新拒否か
- 7. 水卜アナがZIP!で突如発表に落胆
- 8. フジ社長 社員の不満に「本音」
- 9. 市原隼人 檸檬堂CMに怖いの声
- 10. 新井恵理那ついにレギュラー消滅
- 1. 中2大量出血 小児がんで子宮全摘
- 2. 本当にDAISO?「これは価格バグ」
- 3. 離婚後も優しかった理由に絶望
- 4. 頭皮透け気になる…3COINSで解決
- 5. ジョジョ立ち投稿の女性大バズり
- 6. 人は見た目が10割 女友達の末路
- 7. 佐賀県の「東唐津」なんて読む?
- 8. 高級店で無料の水ばかり…悲鳴
- 9. さすが ぶりっ子後輩への塩対応
- 10. 第3夫人が出産 両親は既読スルー