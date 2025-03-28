エッフェル騒動、赤ベンツ不倫の果てに――。東京地裁（石川貴司裁判長）は２７日、詐欺の罪に問われた広瀬めぐみ元参院議員に懲役２年６月、執行猶予５年（求刑２年６月）の判決を言い渡した。広瀬被告は２０２２年１２月から約１年間、勤務実態のない人物を公設秘書に届け出て、秘書給与など約３５０万円をだまし取った疑いで、昨年在宅起訴された。同被告は３年前の参院選岩手選挙区に自民党から立候補し、初当選。一昨年