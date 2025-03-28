今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された0歳児時点のラグドールとノルウェージャンフォレストキャットを比較した投稿。やはり北欧猫は大きいらしいです。 北欧猫の大きさがよく分かる投稿はXにて、278.6万回以上表示。いいね数は8.5万件を超え、大バズりしたようです。 やっぱり北欧猫ってデカいんだな…←0歳のラグドール0歳の北欧猫→ pic.twitter.com/7vrUDSaiNZ- しろあんでっかい北欧猫