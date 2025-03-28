◆米大リーグホワイトソックス―エンゼルス（２７日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）エンゼルス・菊池雄星投手（３３）が２７日（日本時間２８日）、開幕戦の敵地・ホワイトソックス戦に先発した。初回は１死から二塁打を浴びたが、２三振を奪うなど無失点で抑える好発進を切った雄星。だが両軍無得点の２回は、先頭のスレーターに左翼へ先取点となるソロを浴びた。さらに１死からリー、アマヤに２者連続安打を許し