元迷惑系ユーチューバーへずまりゅう（32）が28日までにX（旧ツイッター）を更新。5年ぶりのYouTube活動復活を宣言した。「重大発表！5年振りにYouTube復活しました」と宣言した上で「日本を明るくする活動を動画にします。皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします」と記述。続けて「【奇跡】癌ステージ3難病を患う女性のヒカルに会いたい夢を全力で叶えたら感動しました」とつづり、へずまの新チャンネル「へずまりゅう